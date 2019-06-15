В Москве открыли памятник военным медикам

Памятник военным медикам открытый в преддверии Дня медицинского работника в сквере Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка в Москве. 15 июня 2019

Памятник военным медикам открытый в преддверии Дня медицинского работника в сквере Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка в Москве. 15 июня 2019

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в преддверии Дня медицинского работника открыл в Москве памятник военным медикам, сообщает Минобороны РФ.

"Накануне празднования Дня медицинского работника заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов открыл в Москве памятник военным медикам. Торжественная церемония открытия состоялась в сквере Центрального военного клинического госпиталя им. Петра Мандрыка в Москве", - говорится в сообщении.

"Этот памятник - дань уважения за те подвиги, которые совершают военные врачи в мирное и военное время. Роль военного врача во все времена нельзя недооценивать. Эти люди, порой жертвуя своей жизнью, вытаскивали с поля боя своих раненых товарищей", - приводятся слова замминистра.

По данным ведомства, открытие памятника приурочено к 100-летию госпиталя Петра Мандрыка. Скульптура представляет собой композицию из трех фигур в форме военных медиков разных времен, начиная с 1919 года по настоящее время: в центре композиции находится сестра милосердия времен Гражданской войны с яблоневой ветвью, а слева от нее военные врачи начала Великой Отечественной войны и нашего времени, добавляется в сообщении.

На церемонии также присутствовал начальник главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин. Он отметил, что день медицинского работника - это праздник людей, которые приняли самое важное решение стать врачом. Он также отметил, что профессия медработника связана с милосердием и огромной ответственностью, а также учебой на протяжении всей жизни.