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РИА Новости

В Москве открыли памятник военным медикам

Вчера, 16:24
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© Фото : Центральный военный клинический госпиталь им. П.В.МандрыкаПамятник военным медикам открытый в преддверии Дня медицинского работника в сквере Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка в Москве. 15 июня 2019
Памятник военным медикам открытый в преддверии Дня медицинского работника в сквере Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка в Москве. 15 июня 2019
© Фото : Центральный военный клинический госпиталь им. П.В.Мандрыка
Памятник военным медикам открытый в преддверии Дня медицинского работника в сквере Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка в Москве. 15 июня 2019
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в преддверии Дня медицинского работника открыл в Москве памятник военным медикам, сообщает Минобороны РФ.
"Накануне празднования Дня медицинского работника заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов открыл в Москве памятник военным медикам. Торжественная церемония открытия состоялась в сквере Центрального военного клинического госпиталя им. Петра Мандрыка в Москве", - говорится в сообщении.
"Этот памятник - дань уважения за те подвиги, которые совершают военные врачи в мирное и военное время. Роль военного врача во все времена нельзя недооценивать. Эти люди, порой жертвуя своей жизнью, вытаскивали с поля боя своих раненых товарищей", - приводятся слова замминистра.
По данным ведомства, открытие памятника приурочено к 100-летию госпиталя Петра Мандрыка. Скульптура представляет собой композицию из трех фигур в форме военных медиков разных времен, начиная с 1919 года по настоящее время: в центре композиции находится сестра милосердия времен Гражданской войны с яблоневой ветвью, а слева от нее военные врачи начала Великой Отечественной войны и нашего времени, добавляется в сообщении.
На церемонии также присутствовал начальник главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин. Он отметил, что день медицинского работника - это праздник людей, которые приняли самое важное решение стать врачом. Он также отметил, что профессия медработника связана с милосердием и огромной ответственностью, а также учебой на протяжении всей жизни.
Также на церемонии присутствовали председатель Совета Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса ВС РФ (МЕГАПИР) Александр Каньшин и сотрудники госпиталя.
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