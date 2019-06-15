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РИА Новости

СБУ заявила о блокировке контрабанды топлива в Луганскую область из России

Вчера, 13:55
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КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали противоправную переправку горюче-смазочных материалов с территории РФ через подземный трубопровод, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
"Оперативники спецслужбы установили, что на участке государственной границы в районе одного из поселков Новопсковского района Луганской области проложен незаконный подземный трубопровод для перекачки дизтоплива", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, трубопровод выходил во двор частного домовладения, оттуда злоумышленники транспортировали продукцию на территорию бывшего госпредприятия, где находились емкости для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). Для легализации контрабандного товара правонарушители заключали фиктивные договоры с предприятиями и реализовывали топливо фермерским хозяйствам в Луганской области.
"Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью 24 кубических метра и 15 тысяч литров дизтоплива в остатке. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара и оборудования составляет около полумиллиона гривен (более 19 тысяч долларов)", - сообщает спецслужба.
Незаконный трубопровод демонтирован. В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
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