КС Молдавии пересмотрит решения о роспуске парламента

КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии в субботу соберется на заседание, чтобы пересмотреть решения, принятые с 7 по 9 июня, сообщает пресс-служба КС.
"Конституционный суд Молдавии 15 июня в 14.00 (совпадает с мск) соберется на заседание, чтобы пересмотреть решения, принятые 7-9 июня", - сообщает пресс-служба КС.
Речь идет о решениях, которые касаются роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября, признании незаконным назначение спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду.
На пересмотре решений КС настаивал президент Молдавии Игорь Додон.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.