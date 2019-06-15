Замглавы генерального инспектората полиции Молдавии ушел в отставку

КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Заместитель Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк в субботу на брифинге сообщил журналистам, что уходит в отставку.
"Сообщаю, что я сегодня подал заявление об отставке, которое вступит в силу 17 июня. После отставки я все равно буду рядом с гражданами Молдавии", - сказал Кавкалюк.
Он также сообщил, что пришло время перемен в его жизни, поэтому он планирует создать собственную политическую партию.
Ранее правительство Майи Санду отправило в отставку главу Генерального инспектората полиции Александра Пынзаря, его место занял Георгий Балан.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.