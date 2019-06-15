Замглавы генерального инспектората полиции Молдавии ушел в отставку

КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Заместитель Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк в субботу на брифинге сообщил журналистам, что уходит в отставку.

"Сообщаю, что я сегодня подал заявление об отставке, которое вступит в силу 17 июня. После отставки я все равно буду рядом с гражданами Молдавии", - сказал Кавкалюк.

Он также сообщил, что пришло время перемен в его жизни, поэтому он планирует создать собственную политическую партию.

Ранее правительство Майи Санду отправило в отставку главу Генерального инспектората полиции Александра Пынзаря, его место занял Георгий Балан.