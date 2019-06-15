В пензенской Чемодановке после массовой драки создадут отделение полиции

ПЕНЗА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в субботу распорядился оказать УМВД по региону помощь в организации отделения полиции в селе Чемодановка вблизи Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали, сообщила пресс-служба главы региона.

Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. В пятницу СУ СК РФ по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным минздрава области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК, задержаны трое подозреваемых, идет работа по задержанию других фигурантов.

"Иван Белозерцев распорядился оказать УМВД помощь в организации отделения полиции в Чемодановке, где проживают 4 тысячи граждан. Кроме того, губернатор рекомендовал руководству торговых точек и точек общественного питания на территории Чемодановского сельсовета временно приостановить продажу алкоголя", - говорится в сообщении.

Глава региона в субботу на совещании в правительстве области отметил, что от жителей Чемодановки в ходе схода граждан в пятницу поступило много претензий по совместному проживанию в селе. Губернатор подчеркнул, что все эти претензии будут проверены и учтены, при этом в рамках закона будут проведены необходимые мероприятия.

"Ситуация под контролем", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.

В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что сельчане во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.

Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, ранее комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов.