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РИА Новости

В пензенской Чемодановке после массовой драки создадут отделение полиции

Вчера, 13:44
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© Кадр из видео Следственного комитета РоссииЗадержание участников драки в Пензенской области. 15 июня 2019
Задержание участников драки в Пензенской области. 15 июня 2019
© Кадр из видео Следственного комитета России
ПЕНЗА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в субботу распорядился оказать УМВД по региону помощь в организации отделения полиции в селе Чемодановка вблизи Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали, сообщила пресс-служба главы региона.
Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. В пятницу СУ СК РФ по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным минздрава области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК, задержаны трое подозреваемых, идет работа по задержанию других фигурантов.
Полиция
Вчера, 12:37
Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СК
"Иван Белозерцев распорядился оказать УМВД помощь в организации отделения полиции в Чемодановке, где проживают 4 тысячи граждан. Кроме того, губернатор рекомендовал руководству торговых точек и точек общественного питания на территории Чемодановского сельсовета временно приостановить продажу алкоголя", - говорится в сообщении.
Глава региона в субботу на совещании в правительстве области отметил, что от жителей Чемодановки в ходе схода граждан в пятницу поступило много претензий по совместному проживанию в селе. Губернатор подчеркнул, что все эти претензии будут проверены и учтены, при этом в рамках закона будут проведены необходимые мероприятия.
"Ситуация под контролем", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.
В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что сельчане во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.
Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, ранее комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов.
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