Создатели мультпроекта "Ежик" получили приз Disney

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Проект анимационного сериала "Ежик" режиссера Глеба Белякова получил приз телеканала Disney в рамках анимационного рынка MIFA, который проходит в Анси. Об этом сообщила РИА Новости продюсер проекта Соня Горя.

"Ежик" был представлен на питчинге — презентации проекта с целью поиска инвесторов.

"Приятно быть отмеченными, и быть отмеченными именно Disney. <…> Мы представляли проект сериала, поэтому на данный момент существует только тизер и несколько тестов анимации. Следующим этапом будет создание библии сериала и пилотной серии. Сроки появления этой серии зависят от того, как сложатся наши отношения с одной или несколькими из продюсерских компаний. Сейчас мы ведем переговоры", — рассказала Горя.

По ее словам, участие в фестивале, знакомство с представителями разных студий и участниками питчинга, обмен опытом для создателей мультфильма очень важны.

"С нами в питчинге участвовало много отличных проектов, и было бы совершенно справедливо, если бы отметили кого-то из них. Для нас это такая возможность публично сказать спасибо всем, кто работал и работает на проекте, вот, смотрите: мы старались не зря и получили одобрение крупных студий", — заключила собеседница агентства.