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РИА Новости

"Эхо Москвы" обратится в ЕСПЧ по штрафу за гиперссылку на видео

Вчера, 13:30
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлавный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Эхо Москвы" первым из России обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с штрафом за гиперссылку на видео с нецензурной лексикой, заявил РИА Новости главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
Верховный суд РФ отказал "Эху" в апелляции по поводу отмены штрафа за размещение на сайте радиостанции гиперссылки на видео с нецензурной лексикой в адрес бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак. Видеоролик, на который "Эхо" разметило ссылку и который находился на сайте Собчак, был посвящен ее поездке по время президентской кампании в Чеченскую республику, где было видно, как один из избирателей в Грозном подошел к ней и обозвал ее нецензурными словами.
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
5 марта, 10:25
Главред "Эха Москвы" обратился в ВС из-за штрафа за гиперссылку с бранью
"Мы прошли уже всю российскую цепочку судов, включая Верховный суд, и вот вчера Верховный суд оказал нам в апелляции по поводу решения судов о том, что, размещая гиперссылку, мы становимся ответственными за тот сайт, куда эта гиперссылка ведет. Насколько мы знаем, в Европейском суде по правам человека такое будет первое дело, поскольку таких процессов еще не было, и решение европейского суда будет прецедентно для 47 государств, входящих в Совет Европы", - сказал Венедиктов.
Он подчеркнул, что главная цель подобного обращения - это не компенсация денег и не выступление таким образом против России, а обращение внимания европейских стран на данный прецедент, чтобы оградить другие СМИ от подобных штрафов в будущем.
"В данном случае мы это делаем не для себя, мы уже заплатили штраф на самом деле. Но мы считаем, что это несправедливо с юридической точки зрения, в первую очередь для любых СМИ. Поэтому в данном случае мы выступаем таким острием для всех европейских СМИ, которые могут подвергнуться таким процедурам и таким штрафам", - отметил главред "Эхо Москвы".
Он добавил, что "Эхо Москвы" впервые обращается в Европейский суд, раньше радиостанция предпочитала урегулировать все конфликты на национальной территории, но в данном случае все возможные судебные инстанции в РФ уже пройдены. Венедиктов также отметил, что суд опирался в данном случае не на законодательство, а на письмо Роскомнадзора.
"Не наказан был ни этот человек, ни администратор сайта Собчак, ни сама кандидат в президенты. Оказался наказан только сайт "Эхо Москвы", который даже не размещал это на своем сайте, а разместил только гиперссылку, считая общественно важным информировать своих читателей о поездке кандидата в президенты, в том числе в Чеченскую республику", - рассказал Венедиктов.
"Мы считаем, что надо сделать так, чтобы высший европейский суд определил позицию средств массовой информации в этом вопросе для всех стран одинаково", - подчеркнул главред "Эхо Москвы".
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Европейский суд по правам человекаЭхо Москвы (радиостанция)Алексей Венедиктов (журналист)РоссияОбщество
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