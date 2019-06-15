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РИА Новости

Зузана Чапутова принесла присягу в качестве нового президента Словакии

Вчера, 13:29
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗузана Чапутова в предвыборном штабе во время подсчета голосов на выборах президента Словакии
Зузана Чапутова в предвыборном штабе во время подсчета голосов на выборах президента Словакии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Зузана Чапутова в предвыборном штабе во время подсчета голосов на выборах президента Словакии. Архивное фото
ПРАГА, 15 июн – РИА Новости. Юрист и общественный деятель Зузана Чапутова, которой через шесть дней исполнится 46 лет, принесла в субботу в Братиславе присягу в качестве нового президента Словацкой республики.
Чапутова является первой женщиной на посту главы страны и самым молодым президентом в 26-летней истории независимой Словакии. Церемонию инаугурации транслировали все телеканалы республики.
Кандидат в президенты Зузана Чапутова в своем штабе после победы на выборах президента Словакии. 30 марта 2019
31 марта, 02:23
Чапутова на посту главы Словакии пообещала преодолеть раскол в обществе
В церемонии, проходившей в большом зале республиканской филармонии, приняли участие покидающий пост президента страны Андрей Киска, депутаты парламента, члены правительства, бывшие президенты Словакии Рудольф Шустер и Иван Гашпарович, видные общественные деятели, представители зарубежных государств.
Председатель Национального собрания (парламента) страны Андрей Данко напомнил в начале церемонии, что Чапутова выиграла в марте президентские выборы, набрав во втором туре 58,4% голосов и на 16,8% опередив своего конкурента, зампреда Еврокомиссии Мароша Шефчовича. По словам спикера, Чапутова исполнила все требования, необходимые для принесения присяги в качестве президента республики. Данко также напомнил права и обязанности главы Словакии.
Новоизбранный президент Словакии Зузана Чапутова, положив руку на конституцию республики, произнесла присягу словацкому народу. После этого председатель Конституционного суда страны Иван Фиачан объявил Чапутову новой главой Словакии. В своей инаугурационной речи Чапутова заявила о своем стремлении быть президентом всех граждан страны без оглядки на их политические убеждения и пообещала сделать все необходимое для обеспечения достойной жизни своих соотечественников.
Кандидат в президенты, адвокат, заместитель председателя внепарламентской либеральной партии Прогрессивная Словакия Зузана Чапутова
31 марта, 02:24
Биография Зузаны Чапутовой
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