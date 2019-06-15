Зузана Чапутова принесла присягу в качестве нового президента Словакии

Зузана Чапутова в предвыборном штабе во время подсчета голосов на выборах президента Словакии. Архивное фото

Зузана Чапутова в предвыборном штабе во время подсчета голосов на выборах президента Словакии

ПРАГА, 15 июн – РИА Новости. Юрист и общественный деятель Зузана Чапутова, которой через шесть дней исполнится 46 лет, принесла в субботу в Братиславе присягу в качестве нового президента Словацкой республики.

Чапутова является первой женщиной на посту главы страны и самым молодым президентом в 26-летней истории независимой Словакии. Церемонию инаугурации транслировали все телеканалы республики.

В церемонии, проходившей в большом зале республиканской филармонии, приняли участие покидающий пост президента страны Андрей Киска, депутаты парламента, члены правительства, бывшие президенты Словакии Рудольф Шустер и Иван Гашпарович, видные общественные деятели, представители зарубежных государств.

Председатель Национального собрания (парламента) страны Андрей Данко напомнил в начале церемонии, что Чапутова выиграла в марте президентские выборы, набрав во втором туре 58,4% голосов и на 16,8% опередив своего конкурента, зампреда Еврокомиссии Мароша Шефчовича. По словам спикера, Чапутова исполнила все требования, необходимые для принесения присяги в качестве президента республики. Данко также напомнил права и обязанности главы Словакии.