Главы МИД России и Южной Кореи обсудят корейское урегулирование

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Лавров в понедельник, 17 июня, обсудит с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва совместную дорожную карту России и Китая по урегулированию на Корейском полуострове, сообщило в субботу российское внешнеполитическое ведомство.

Южнокорейский министр будет находиться в России 16-17 июня, встреча с Ларовым пройдет 17 июня.

"Состоится предметное обсуждение ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, в том числе мер по поддержанию политико-дипломатического процесса в регионе. Убеждены в том, что добиться прогресса в решении всего комплекса существующих там проблем можно лишь на основе последовательного движения сторон навстречу друг другу и сопряжения усилий всех вовлеченных в урегулирование государств", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В ведомстве добавили, что российская сторона намерена "в интересах дальнейшего углубления координации ... предметно обсудить с южнокорейскими коллегами ряд перспективных шагов, предлагаемых Россией и Китаем в новой совместной инициативе – "плане действий" по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, который развивает положения совместной дорожной карты 2017 года и в предварительном порядке уже был положительно оценен другими партнерами".