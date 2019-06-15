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РИА Новости

Главы МИД России и Южной Кореи обсудят корейское урегулирование

Вчера, 13:25
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Лавров в понедельник, 17 июня, обсудит с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва совместную дорожную карту России и Китая по урегулированию на Корейском полуострове, сообщило в субботу российское внешнеполитическое ведомство.
Южнокорейский министр будет находиться в России 16-17 июня, встреча с Ларовым пройдет 17 июня.
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"Состоится предметное обсуждение ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, в том числе мер по поддержанию политико-дипломатического процесса в регионе. Убеждены в том, что добиться прогресса в решении всего комплекса существующих там проблем можно лишь на основе последовательного движения сторон навстречу друг другу и сопряжения усилий всех вовлеченных в урегулирование государств", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
В ведомстве добавили, что российская сторона намерена "в интересах дальнейшего углубления координации ... предметно обсудить с южнокорейскими коллегами ряд перспективных шагов, предлагаемых Россией и Китаем в новой совместной инициативе – "плане действий" по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, который развивает положения совместной дорожной карты 2017 года и в предварительном порядке уже был положительно оценен другими партнерами".
Также на повестке дня актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая график политических контактов, сотрудничество в практических областях, в том числе реализация крупномасштабных инвестиционных проектов, прежде всего, на российском Дальнем Востоке.
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