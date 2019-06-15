Премьер Молдавии Санду надеется на улучшение сотрудничества с Россией

КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду на брифинге после заседания кабмина в субботу заявила, что готова к диалогу по улучшению сотрудничества с Россией.

"Мы открыты для диалога с Россией для улучшения экономического и торгового сотрудничества с Россией", - сказала Санду.

При этом премьер подчеркнула, что основа правительственной программы - это соглашение об ассоциации с ЕС.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.