Премьер Молдавии Санду надеется на улучшение сотрудничества с Россией

КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду на брифинге после заседания кабмина в субботу заявила, что готова к диалогу по улучшению сотрудничества с Россией.
"Мы открыты для диалога с Россией для улучшения экономического и торгового сотрудничества с Россией", - сказала Санду.
При этом премьер подчеркнула, что основа правительственной программы - это соглашение об ассоциации с ЕС.
Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.