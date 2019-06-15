Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о награждении артистов, выступивших на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии", посвященном столетию образования республики. Об этом объявили на третий день фестиваля, сообщается на сайте башкирского Министерства культуры.
Так, певица Алсу получила звание народной артистки Башкортостана, а солист группы "Пицца" Сергей Приказчиков удостоился звания заслуженного артиста республики.
Алсу поблагодарила за такую высокую оценку и пообещала приехать в Башкирию с сольными концертами.
В прошлом году певице присвоили звание заслуженной артистки России, а еще с 2010 года она — народная артистка Татарстана.