Президент Молдавии представил нового министра обороны

КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в субботу представил командующему составу Национальной армии нового министра обороны Павла Войку.
"Я представил нового министра обороны, с сегодняшнего дня начинается новый этап для армейских сил. Сразу после представления Войку, я приказал ему провести совещание со всем руководством нацармии", - сообщил Додон журналистам сразу после проведения официальной церемонии представления министра.
Президент рассчитывает, что новый министр обороны сможет обеспечить суверенитет и территориальную целостность страны.
"Минобороны должно оставаться вне политики. Меня не интересуют ваши политические взгляды, работайте свободно", - заявил Додон.
Павел Войку сменил на посту министра Евгения Стурзу. Войку ранее был советником Додона по особым поручениям.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.