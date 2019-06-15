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РИА Новости

Муниципальный совет Кишинева выдвинул вотум недоверия врио мэра Кодряну

Вчера, 12:55
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Муниципальные советники Кишинева собрались в субботу на заседание, чтобы отправить в отставку врио мэра столицы Молдавии Руслана Кодряну, сообщил советник от Соцпартии Никита Цуркан.
"Муниципальный совет Кишинева объявил декларацию о недоверии так называемому врио мэра Руслану Кодряну и вице-мэру Нистору Грозаву. Проявите уважение, если оно осталось, к жителям города и подайте самостоятельно в отставку!" - написал Цуркан на своей странице в Facebook.
Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня 2018 года. По данным ЦИК, победителем в нем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. 25 июня 2018 года Высшая судебная палата окончательно признала итоги голосования недействительными из-за агитации победившего кандидата в день выборов. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен Кодряну.
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