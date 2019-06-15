Муниципальный совет Кишинева выдвинул вотум недоверия врио мэра Кодряну

КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Муниципальные советники Кишинева собрались в субботу на заседание, чтобы отправить в отставку врио мэра столицы Молдавии Руслана Кодряну, сообщил советник от Соцпартии Никита Цуркан.

"Муниципальный совет Кишинева объявил декларацию о недоверии так называемому врио мэра Руслану Кодряну и вице-мэру Нистору Грозаву. Проявите уважение, если оно осталось, к жителям города и подайте самостоятельно в отставку!" - написал Цуркан на своей странице в Facebook.