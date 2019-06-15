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РИА Новости
Туризм

Российские туристы пострадали в ДТП в Турции

Вчера, 12:55
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВид на порт в Анталье
Вид на порт в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 15 июн — РИА Новости. В ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали семь туристов из России и Узбекистана, сообщает телеканал Habertürk.
Перевозивший туристов микроавтобус столкнулся со встречной машиной. Всего в аварии пострадали 11 человек.
Раненых доставили в больницы, некоторые из них в тяжелом состоянии.
В российском генконсульстве в Анталье уточнили, что среди госпитализированных было двое россиян — 1991 и 1996 года рождения. Им оказали медицинскую помощь и уже выписали из больницы.
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