Российские туристы пострадали в ДТП в Турции

Перевозивший туристов микроавтобус столкнулся со встречной машиной. Всего в аварии пострадали 11 человек.

Раненых доставили в больницы, некоторые из них в тяжелом состоянии.

В российском генконсульстве в Анталье уточнили, что среди госпитализированных было двое россиян — 1991 и 1996 года рождения. Им оказали медицинскую помощь и уже выписали из больницы.