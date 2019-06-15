Российские туристы пострадали в ДТП в Турции

АНКАРА, 15 июн — РИА Новости. В ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали семь туристов из России и Узбекистана, сообщает телеканал Habertürk.
Перевозивший туристов микроавтобус столкнулся со встречной машиной. Всего в аварии пострадали 11 человек.
Раненых доставили в больницы, некоторые из них в тяжелом состоянии.
В российском генконсульстве в Анталье уточнили, что среди госпитализированных было двое россиян — 1991 и 1996 года рождения. Им оказали медицинскую помощь и уже выписали из больницы.