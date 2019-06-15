Певица Вика Цыганова вошла в списки кандидатов в Госдуму

ХАБАРОВСК, 15 июн - РИА Новости. Певица Вика Цыганова по итогам праймериз выдвинута кандидатом для рассмотрения на президиуме Генсовета партии "Единая Россия" в качестве кандидата в депутаты Госдумы РФ от Комсомольского одномандатного избирательного округа, передает корреспондент РИА Новости.

Конференция Хабаровского регионального отделения партии "Единая Россия" прошла в Хабаровске в субботу. На ней состоялось предварительное голосование по кандидатуре в депутаты Государственной думы Федерального Собрания РФ на дополнительных выборах депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатному избирательном округу номер 70 "Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ". Кандидатуры позже будут рассмотрены на Генсовете партии.

Кроме Цыгановой кандидатами выдвигаются депутат краевой думы единоросс Владимир Иванов и управляющий директор "Грин Агро-Хабаровск" Андрей Михеев.

Цыганова и Михеев беспартийные, но являются сторонниками "Единой России".

Участники конференции отдавали свои голоса за кандидатов путем тайного голосования. В президиум будет направлен список из трех кандидатов с количеством набранных ими голосов.