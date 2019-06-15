Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T12:52Z
https://ria.ru/20190615/1555596327.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152033/77/1520337708_0:0:4912:2764_1036x0_80_0_0_12db806c060881fa455ea291e15f4cb1.jpg
РИА Новости

Певица Вика Цыганова вошла в списки кандидатов в Госдуму

Вчера, 12:52
1819
© РИА НовостиВиктория Цыганова на концерте в Луганске
Виктория Цыганова на концерте в Луганске
© РИА Новости
Виктория Цыганова на концерте в Луганске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 15 июн - РИА Новости. Певица Вика Цыганова по итогам праймериз выдвинута кандидатом для рассмотрения на президиуме Генсовета партии "Единая Россия" в качестве кандидата в депутаты Госдумы РФ от Комсомольского одномандатного избирательного округа, передает корреспондент РИА Новости.
Конференция Хабаровского регионального отделения партии "Единая Россия" прошла в Хабаровске в субботу. На ней состоялось предварительное голосование по кандидатуре в депутаты Государственной думы Федерального Собрания РФ на дополнительных выборах депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатному избирательном округу номер 70 "Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ". Кандидатуры позже будут рассмотрены на Генсовете партии.
Кроме Цыгановой кандидатами выдвигаются депутат краевой думы единоросс Владимир Иванов и управляющий директор "Грин Агро-Хабаровск" Андрей Михеев.
Цыганова и Михеев беспартийные, но являются сторонниками "Единой России".
Участники конференции отдавали свои голоса за кандидатов путем тайного голосования. В президиум будет направлен список из трех кандидатов с количеством набранных ими голосов.
По итогам голосования Цыганова набрала наибольшее количество голосов - 104, Иванов - 32 и Михеев - 28 голосов.
Антон Шипулин
22 января, 18:41
В Госдуме раскритиковали решение Шипулина начать политическую карьеру
10525468
Обсудить 7
Вика ЦыгановаГосдума РФПолитика
Рекомендуем
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой
РИА
Новости
Капсульный отель Aerosleep в аэропорту Пулково
Российские туристы рассказали, чем хороши капсульные отели
Певица Алсу на концерте Песня года
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии представил нового министра обороны
Лента
новостей
Вид на Гурзуф
В Крыму оценили слова Шредера о законности присоединения полуострова
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Выступление кабаре-дуэта Академия
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономики
Вид на порт в Анталье
Российские туристы пострадали в ДТП в Турции
МВД установило 12 участников массовой драки в Пензенской области
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния