В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Чуть меньше 1,5 тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 491 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 420 человек (женщин – 126, детей – 215), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 071 человек (женщин – 321, детей – 546)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод граждан Сирии не осуществлялся.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,6 гектара территорий в провинциях Дераа и Дамаск. Кроме того, специалисты уничтожили 41 взрывоопасный предмет.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.