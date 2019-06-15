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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев

Вчера, 12:50
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЛагерь беженцев в Ираке
Лагерь беженцев в Ираке
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Лагерь беженцев в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Чуть меньше 1,5 тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 491 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 420 человек (женщин – 126, детей – 215), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 071 человек (женщин – 321, детей – 546)", - говорится в сообщении.
Улица поселения Бейт Джан на сирийских Голанских высотах
Вчера, 10:13
Россия за сутки зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод граждан Сирии не осуществлялся.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,6 гектара территорий в провинциях Дераа и Дамаск. Кроме того, специалисты уничтожили 41 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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