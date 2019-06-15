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РИА Новости

Россия рассчитывает на льготные режимы в торговле с Китаем, заявил Титов

Вчера, 12:47
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. РФ рассчитывает на снятие ограничений для российского бизнеса, а также на введение льготных режимов в торговле с Китаем, заявил в субботу журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Титов принял участие в V российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса на "полях" Шестого российского-китайского ЭКСПО.
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"Мы пока не можем знать точно, какие будут сняты ограничения (в торговле - ред.), но в этом году все-таки было снято ограничение, которого мы долго дожидались – на экспорт мяса птицы, несколько российских производителей получили согласие китайских регуляторов на то, что это мясо будет продаваться на территории Китая. То же самое мы ожидаем с точки зрения мяса свинины", - заявил Титов.
Он выразил надежду, что "все эти ограничения будут сняты".
"Есть вопрос пошлин, мы пока еще не пользуемся режимом некоторых двусторонних соглашений Китая с другими странами, где предусмотрен очень льготный режим. Мы надеемся, что будем в дальнейшем (эту ситуацию – ред.) улучшать, что они (режимы - ред.) также будут наиболее льготными, что Россия и Китай друг у друга будут пользоваться режимом наибольшего благоприятствования в торговле", - сказал он.
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