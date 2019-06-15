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РИА Новости

Экс-глава фракции Партии регионов пойдет на выборы в Раду

Вчера, 12:45
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкАлександр Ефремов
Александр Ефремов
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Александр Ефремов. Архивное фото
КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Экс-глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов, который уже три года находится в СИЗО, войдет в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщил лидер партии, депутат Евгений Мураев.
Досрочные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля.
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"Александр Сергеевич (Ефремов - ред.) уже три года находится в местах лишения свободы по абсолютно надуманным обвинениям, не имеющим доказательной базы. Я очень надеюсь, что это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко", - цитирует Мураева пресс-служба партии в субботу.
По его словам, Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка "Оппозиционного блока" вместо Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.
Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность" Украины.
Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики. Позже Ефремова из Киева отправили в Старобельск, где он сейчас находится под арестом, и там же проходят судебные заседания по его делу.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
10 июня, 15:30
"Оппозиционный блок" представил первую десятку кандидатов на выборах в Раду
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