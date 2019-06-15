Экс-глава фракции Партии регионов пойдет на выборы в Раду

КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Экс-глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов, который уже три года находится в СИЗО, войдет в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщил лидер партии, депутат Евгений Мураев.

Досрочные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля.

"Александр Сергеевич (Ефремов - ред.) уже три года находится в местах лишения свободы по абсолютно надуманным обвинениям, не имеющим доказательной базы. Я очень надеюсь, что это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко", - цитирует Мураева пресс-служба партии в субботу.

По его словам, Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка "Оппозиционного блока" вместо Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.

Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность" Украины.