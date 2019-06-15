Медведев поздравил сотрудников Рязанского кремля со 135-летием комплекса

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, которому исполнилось 135 лет, отметив, что он превратился в крупнейший музей региона.

"Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с 135-летием Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Этот великолепный ансамбль, расположенный в древней части города, хранит память о многих знаковых событиях российской истории. За время своего существования он превратился в крупнейший музей региона, а его богатые коллекции и интересные выставки привлекают туристов из разных уголков нашей страны", - приводятся слова Медведева на сайте кабмина.

Он добавил, что в музейном комплексе работают настоящие профессионалы, которые сохраняют уникальные экспонаты. Медведев также отметил важность того, что сотрудники музея активно используют современные технологии, которые позволяют совершить виртуальное путешествие по экспозициям музея-заповедника.