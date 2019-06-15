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РИА Новости
Культура

Медведев поздравил сотрудников Рязанского кремля со 135-летием комплекса

Вчера, 12:41
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКонсисторский корпус на территории Рязанского кремля
Консисторский корпус на территории Рязанского кремля
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Консисторский корпус на территории Рязанского кремля. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, которому исполнилось 135 лет, отметив, что он превратился в крупнейший музей региона.
"Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с 135-летием Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Этот великолепный ансамбль, расположенный в древней части города, хранит память о многих знаковых событиях российской истории. За время своего существования он превратился в крупнейший музей региона, а его богатые коллекции и интересные выставки привлекают туристов из разных уголков нашей страны", - приводятся слова Медведева на сайте кабмина.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
12 июня, 09:20
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Он добавил, что в музейном комплексе работают настоящие профессионалы, которые сохраняют уникальные экспонаты. Медведев также отметил важность того, что сотрудники музея активно используют современные технологии, которые позволяют совершить виртуальное путешествие по экспозициям музея-заповедника.
"Сегодня Рязанский кремль динамично развивается, ведёт серьёзную научно-исследовательскую деятельность, реализует просветительские проекты. Разнообразные музейные акции, которые проходят под открытым небом, стали неотъемлемой частью культурной жизни города, полюбились людям всех возрастов", - заключил премьер.
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КультураДмитрий МедведевРязань
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