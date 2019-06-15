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РИА Новости

ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты

Вчера, 12:41
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции. Архивное фото
СКОЛКОВО, 15 июн - РИА Новости. Банк России изучает возможность запуска цифровой валюты, оценивая при этом степень зрелости технологии и готовность общества к принятию неанонимных средств платежа, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на студенческой конференции Россия-ЕС в Сколково.
"Я также согласна, что central bank digital currency (цифровая валюта центрального банка - ред.) не может быть реализована немедленно, но, тем не менее, многие центральные банки, в том числе, российский Центральный Банк изучает такую возможность. Первое, что нам нужно понимать - насколько зрелые технологии, потому что, если речь идет о национальной валюте, которая работает в целом в стране, то есть это не частные какие-то активы, это требует, чтобы технология позволяла обеспечивать надежность, бесперебойность и технологии должны быть зрелыми. В том числе, технологии распределенных реестров", - сказала глава регулятора.
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"Второе - насколько мы готовы, как общество, к принятию такой валюты. В проекте написано, что это не анонимная валюта, многие представляют, что digital currency (цифровая валюта - ред.) центрального банка придет на смену наличным - это более удобно, это электронные деньги для граждан. Готовы ли мы как общество отказаться от наличных? Если мы посмотрим на некоторые страны - они стали, действительно, почти безналичными, но во многих странах наличные пользуются большим спросом", - пояснила она.
По словам Набиуллиной, распространение неанонимных цифровых валют - это в некотором смысле и готовность общества. "Это не только потому, что люди хотят совершать какие-то сомнительные операции, но люди часто дорожат своей приватностью, анонимностью. Третье, что я посоветовала, если вы будете развивать этот проект - посмотреть, какое преимущество дает central bank digital currency по сравнению с теми системами мгновенных платежей, которые сейчас активно развиваются", - заключила она.
Появление частных криптоактивов заставили центральные банки начать обсуждение создания специальных цифровых денег - обязательств ЦБ, номинированных в национальной валюте. Они имеют цифровое представление и способны выступать в качестве средства платежа.
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В конце апреля Банк России опубликовал аналитическую записку, в которой указал, что цифровые валюты центральных банков могут стать ликвидным активом, но вместе с тем пользование ими по ряду причин может быть непривлекательно для потребителя.
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