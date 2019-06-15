Титов раскритиковал банки Китая за задержки по счетам юрлиц из России

ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Банки КНР объясняют задержки в переводах по счетам российских юридических лиц требованиями американской стороны, но они просто перестраховываются, такого требования нет, Россия считает это недопустимым, заявил в субботу журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Ранее представители российского бизнеса в Китае сообщали РИА Новости, что регулярно сталкиваются с проблемами при осуществлении банковских переводов. Китайские банки на фоне антироссийских санкций США отказываются обслуживать российских клиентов, задерживают переводы, вынуждают компании закрывать счета.

"С финансированием банками есть проблемы, это даже не финансирование, а просто расчетные механизмы, они (китайские банки - ред.) задерживают платежи, мы уже обращались к китайским партнерам по запросу одной из российских компаний, которая была вынуждена к нам обратиться, потому что не получает платежей месяцами", - заявил Титов.

"Объяснение китайской стороны – что в связи с новыми требованиями американских регуляторов при расчетах в долларах и не только, они должны проводить дополнительные исследования контрагентов из России, хотел бы сразу заявить, что такого требования нет, никак оно в санкциях не сформулировано, это страхи банков, самих банков, которые на всякий случай перестраховываются и вводят дополнительные процедуры", - подчеркнул он.