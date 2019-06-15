Правительство одобрило проекты о выплатах уволенным при ликвидации компаний

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроекты, гарантирующие всем увольняемым в связи с ликвидацией организации право на выплату выходного пособия и сохранение среднего месячного заработка, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

"Одобрить проекты федеральных законов... и внести их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.

Отмечается, что изменения также касаются организаций, расположенных в районах Крайнего Севера.

Согласно постановлению КС, первая часть статьи 178 ТК РФ не соответствует Конституции РФ в той мере, в какой содержащееся в ней положение не дает возможности получить выплату тем уволенным при ликвидации организации работникам, которые приобрели право на нее после прекращения деятельности юридического лица.

Как поясняется, выплата выходного пособия и среднемесячного заработка увольняемому работнику гарантирована, если право на нее возникло, пока бывший работодатель продолжает свою экономическую деятельность. Однако к моменту возникновения такого права в единый государственный реестр юридических лиц уже могут быть внесены сведения о прекращении деятельности организации. В таком случае сотрудник лишается возможности получить положенные выплаты.