Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T12:33Z
https://ria.ru/20190615/1555595959.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155553/37/1555533792_0:207:3274:2048_1036x0_80_0_0_e5fa2b70083914ad001b138bc410e864.jpg
РИА Новости

Правительство одобрило проекты о выплатах уволенным при ликвидации компаний

Вчера, 12:33
328
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроекты, гарантирующие всем увольняемым в связи с ликвидацией организации право на выплату выходного пособия и сохранение среднего месячного заработка, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
"Одобрить проекты федеральных законов... и внести их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
16 февраля, 01:02
Минтруд предлагает увеличить выплаты работникам при ликвидации предприятия
Отмечается, что изменения также касаются организаций, расположенных в районах Крайнего Севера.
Согласно постановлению КС, первая часть статьи 178 ТК РФ не соответствует Конституции РФ в той мере, в какой содержащееся в ней положение не дает возможности получить выплату тем уволенным при ликвидации организации работникам, которые приобрели право на нее после прекращения деятельности юридического лица.
Как поясняется, выплата выходного пособия и среднемесячного заработка увольняемому работнику гарантирована, если право на нее возникло, пока бывший работодатель продолжает свою экономическую деятельность. Однако к моменту возникновения такого права в единый государственный реестр юридических лиц уже могут быть внесены сведения о прекращении деятельности организации. В таком случае сотрудник лишается возможности получить положенные выплаты.
Законопроекты восполняют пробел в трудовых отношениях в части права всех увольняемых сотрудников на получение гарантии в виде выплаты выходного пособия и сохранения среднего заработка на период трудоустройства (но не более чем на два месяца).
Трудовая книжка
3 июня, 11:29
Минтруд уточнил обязанности работодателя при ликвидации организации
100003
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Казаки
Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Правительство одобрило законопроект о службе в органах внутренних дел
Эльвира Набиуллина
Набиуллина: банки ряда стран хотят подключиться к российскому аналогу SWIFT
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты
Лента
новостей
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе. Архивное фото
Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G
Капсульный отель Aerosleep в аэропорту Пулково
Российские туристы рассказали, чем хороши капсульные отели
Берег острова Шикотан со стороны Южно-Курильского пролива. Архивное фото
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Здание парламента Молдавии
Замглавы генерального инспектората полиции Молдавии ушел в отставку
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов раскритиковал банки Китая за задержки по счетам юрлиц из России
Международный аэропорт Краснодар
Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
"Эхо Москвы" обратится в ЕСПЧ по штрафу за гиперссылку на видео
Участник забастовки против пенсионной реформы в Рио-де-Жанейро. 14 июня 2019
В Бразилии около 45 миллионов человек протестуют против пенсионной реформы
СБУ заявила о блокировке контрабанды топлива в Луганскую область из России
В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния