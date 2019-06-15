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РИА Новости

В Индонезии два человека погибли при опрокидывании моторной лодки

Вчера, 12:32
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Моторная лодка утонула в Индонезии, по меньшей мере два пассажира погибли и восемь человек пропали без вести, сообщает агентство Antara.
Инцидент произошел в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара близ острова Алор в субботу утром: моторная лодка Nusa Kenari перевернулась с не менее чем 30 людьми на борту.
Сообщается, что 20 пассажирам удалось самостоятельно добраться до берега, два человека погибли. Однако представитель спасательных служб заявил, что точное количество пассажиров и членов экипажа пока не установлено, так как судно перевозило людей без соответствующего разрешения от портовой администрации Алора.
Причина аварии пока остается неизвестной. Ведется поисково-спасательная операция.
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