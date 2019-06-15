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РИА Новости

Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Вчера, 12:32
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловНюта Федермессер, президент благотворительного фонда помощи хосписам "Вера"
Нюта Федермессер, президент благотворительного фонда помощи хосписам Вера
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер решила не участвовать в выборах в Мосгордуму.
Она призналась, что оказалась не готова к "такому объему лжи и грязи в свой адрес и адрес дела", в котором заключается вся ее жизнь.

"Последние два месяца перевернули мои представления о границах допустимого в критике и поразили тем, насколько нетерпимыми, неспособными к анализу, озлобленными и, главное, лживыми могут быть те, кого я считала близкими по мировоззрению людьми. <…> Когда бьют в спину, меня это выбивает из колеи. Я хочу и готова видеть свое имя в новостях о паллиативной помощи и обезболивании, а не о противостоянии Навальный (Соболь) — Федермессер", — написала она в фейсбуке.

Глава фонда "Вера" также отметила, что предпочла отдавать себя помощи, а не политической борьбе. Она останется работать в фонде и Центре паллиативной помощи, а также займется развитием Первого московского детского хосписа.
"Знаю, что есть много людей, которые собирались за меня голосовать. Мне неудобно перед вами, но в целом я считаю, что вы, как и я, на самом деле уже выиграли. Для меня это была игра на чужом поле, а я хочу пахать на своем. Потому что тут моя правда", — добавила общественница.
Подписчики Федермессер в фейсбуке поддержали ее решение.
"Спасибо, Нюта. За искренность, за преданность, за веру идти своим путем. Пусть рядом всегда будут те, кто поддержит. Вы помогаете, меняете нас, меня к лучшему", — пишет пользователь Гузель Хисматуллина.
"Вы приняли правильное решение. Эта борьба не стоит свеч. Лучше спокойно делать свое дело. Здоровья и сил вам", — комментирует пост Svetlana Pushkova.
Нюта Федермессер собиралась выдвигаться в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от 43-го округа (районов Хамовники, Арбат и Пресня), она планировала реформировать социальную сферу. От этого же округа на выборы в городской парламент идет юрист ФБК Любовь Соболь.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
7 июня, 15:04
Самовыдвиженцы, журналисты, спортсмены. Кто и зачем идет в Мосгордуму
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Обсудить 36
Нюта ФедермессерМосковская городская думаОбщество
Популярные комментарии
Зачем в Российских новостях нам знать про какую то Нюту. Есть чисто московские порталы, там и обсуждайте свою нюшу. На Москве свет клином не сошёлся, поимейте совесть.
15 июня, 13:00
kirensk320
67210232
да.....сильный наезд на Думу.....кто её пиарит?
15 июня, 12:59
КЧКонстантин Чистов
8530017
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