Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер решила не участвовать в выборах в Мосгордуму.

Она призналась, что оказалась не готова к "такому объему лжи и грязи в свой адрес и адрес дела", в котором заключается вся ее жизнь.

"Последние два месяца перевернули мои представления о границах допустимого в критике и поразили тем, насколько нетерпимыми, неспособными к анализу, озлобленными и, главное, лживыми могут быть те, кого я считала близкими по мировоззрению людьми. <…> Когда бьют в спину, меня это выбивает из колеи. Я хочу и готова видеть свое имя в новостях о паллиативной помощи и обезболивании, а не о противостоянии Навальный (Соболь) — Федермессер", — написала она в фейсбуке.

Глава фонда "Вера" также отметила, что предпочла отдавать себя помощи, а не политической борьбе. Она останется работать в фонде и Центре паллиативной помощи, а также займется развитием Первого московского детского хосписа.

"Знаю, что есть много людей, которые собирались за меня голосовать. Мне неудобно перед вами, но в целом я считаю, что вы, как и я, на самом деле уже выиграли. Для меня это была игра на чужом поле, а я хочу пахать на своем. Потому что тут моя правда", — добавила общественница.

Подписчики Федермессер в фейсбуке поддержали ее решение.

"Спасибо, Нюта. За искренность, за преданность, за веру идти своим путем. Пусть рядом всегда будут те, кто поддержит. Вы помогаете, меняете нас, меня к лучшему", — пишет пользователь Гузель Хисматуллина.

"Вы приняли правильное решение. Эта борьба не стоит свеч. Лучше спокойно делать свое дело. Здоровья и сил вам", — комментирует пост Svetlana Pushkova.