Сроки принятия законов по бюджетному процессу могут скорректировать

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, предполагающий продление на один месяц срока принятия федеральных законов, изменяющих законодательство о налогах и сборах или доходах бюджетов всех уровней, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
Ранее кабмин сообщал, что законопроектом предлагается продлить на месяц срок принятия ФЗ о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах и ФЗ, регулирующих бюджетные отношения, которые приводят к изменению доходов бюджетов всех уровней, установив, что они должны быть приняты до дня внесения в Госдуму проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, то есть до 1 октября текущего года.
Законопроект был рассмотрен и одобрен 27 мая на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 53 Бюджетного кодекса РФ" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в документе.
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