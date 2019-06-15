Сроки принятия законов по бюджетному процессу могут скорректировать

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, предполагающий продление на один месяц срока принятия федеральных законов, изменяющих законодательство о налогах и сборах или доходах бюджетов всех уровней, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

Ранее кабмин сообщал, что законопроектом предлагается продлить на месяц срок принятия ФЗ о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах и ФЗ, регулирующих бюджетные отношения, которые приводят к изменению доходов бюджетов всех уровней, установив, что они должны быть приняты до дня внесения в Госдуму проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, то есть до 1 октября текущего года.