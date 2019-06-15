Ряд сторонников Демократической партии Молдавии покинули страну

КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Андрей Нэстасе заявил на брифинге в субботу, что несколько сторонников Демпартии покинули страну на частных самолетах.

"У нас есть информация о самолетах, которые вывозили людей из страны, на данный момент известно, что на одном из них улетела семья мэра Оргеева Илана Шора, на втором — двое человек из окружения главы Демпартии. Я не могу пока сообщить другие подробности", - сказал Нэстасе на брифинге.

Премьер Майя Санду заверила, что это никого не избавит от необходимости отвечать за свои поступки.

"Мы действуем в соответствии с законом, у вас есть наше обязательство, что мы предпримем любые усилия, чтобы вернуть в страну всех, кто уехал, они ответят перед законом", - подчеркнула Санду.

Ранее пресс-служба Демпартии подтвердила, что глава ДПМ Владимир Плахотнюк покинул страну. Однако в ДПМ сообщили, что лидер политформирования уехал всего на пару дней, чтобы встретиться с семьей.