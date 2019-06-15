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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Ряд сторонников Демократической партии Молдавии покинули страну

Вчера, 12:28
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Андрей Нэстасе заявил на брифинге в субботу, что несколько сторонников Демпартии покинули страну на частных самолетах.
"У нас есть информация о самолетах, которые вывозили людей из страны, на данный момент известно, что на одном из них улетела семья мэра Оргеева Илана Шора, на втором — двое человек из окружения главы Демпартии. Я не могу пока сообщить другие подробности", - сказал Нэстасе на брифинге.
Премьер Майя Санду заверила, что это никого не избавит от необходимости отвечать за свои поступки.
"Мы действуем в соответствии с законом, у вас есть наше обязательство, что мы предпримем любые усилия, чтобы вернуть в страну всех, кто уехал, они ответят перед законом", - подчеркнула Санду.
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Ранее пресс-служба Демпартии подтвердила, что глава ДПМ Владимир Плахотнюк покинул страну. Однако в ДПМ сообщили, что лидер политформирования уехал всего на пару дней, чтобы встретиться с семьей.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Политический кризис в МолдавииПавел ФилипМайя СандуМолдавияВ мире
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Сейчас начнутся вопли "Демократия потеряла Молдавию! Россия наступает! Мир в опасности!!!"
15 июня, 13:40
Александр 792
1000001
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