Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина

СКОЛКОВО, 15 июн - РИА Новости. Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Действительно сейчас возникает все больше и больше идей, и вопрос, почему наша торговля с Евросоюзом номинирована в долларах, а не в национальных валютах, в том числе, в евро. Это было бы удобнее и надежнее, учитывая, в том числе, разные ограничения, которые накладываются на использование доллара, и мы их видим, в результате геополитических угроз и рисков", - сказала она на студенческой конференции Россия-ЕС в Сколково, добавив, что основной причиной торговли с ЕС в долларах является то, что значительная часть российского экспорта – это экспорт сырьевых товаров.

"Но этот процесс, на наш взгляд, будет происходить, и мы видим, что он уже происходит – постепенно доля долларов в торговле уменьшается. Но, на мой взгляд, это будет происходить очень плавно – тут есть коммерческая логика, есть контракты компаний, и невозможно их административным путем перевести на ту или иную валюту. Но, конечно… мы будем постепенно переключаться на другие валюты, на наши национальные валюты", - уверена Набиуллина.

В качестве примера она привела торговые отношения России со странами Евразийского экономического союза (в союз помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), с которыми доля национальных валют в торговле достигла уже 70% несмотря на достаточно большую долю сырьевой торговли.