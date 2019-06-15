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РИА Новости

Правительство одобрило законопроект о службе в органах внутренних дел

Вчера, 12:24
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о правовом регулировании отношений, связанных со службой в органах внутренних дел, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что целью законопроекта является устранение пробелов в области регулирования отношений, связанных с поступлением на службу в органы внутренних дел, прохождением и прекращением службы, а также определением правового статуса сотрудника.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в документе.
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