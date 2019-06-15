Опубликовано видео задержания трех участников драки в Пензенской области

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео задержания трех участников конфликта в селе Чемодановка Пензенской области, где в результате драки погиб один человек и несколько пострадали.

На видео показаны орудия, которыми пользовались участники конфликта, в том числе топор, две биты и предмет, похожий на железную палку. Кроме того, у задержанных изъяли мобильные телефоны.

Конфликт в Чемодановке

По данным МВД, конфликт на бытовой почве разгорелся между жителями Чемодановки вечером 13 июня, затем он перерос в драку. Пострадали не менее пяти человек, двоим потребовалась госпитализация. Позже один мужчина умер, второй находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей.

Всего после драки в полицию доставили более 170 человек. Уголовное дело сперва возбудили по статье о хулиганстве, но затем переквалифицировали на статью об убийстве.