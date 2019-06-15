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РИА Новости

Опубликовано видео задержания трех участников драки в Пензенской области

Вчера, 12:20
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео задержания трех участников конфликта в селе Чемодановка Пензенской области, где в результате драки погиб один человек и несколько пострадали.
На видео показаны орудия, которыми пользовались участники конфликта, в том числе топор, две биты и предмет, похожий на железную палку. Кроме того, у задержанных изъяли мобильные телефоны.
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Конфликт в Чемодановке

По данным МВД, конфликт на бытовой почве разгорелся между жителями Чемодановки вечером 13 июня, затем он перерос в драку. Пострадали не менее пяти человек, двоим потребовалась госпитализация. Позже один мужчина умер, второй находится в реанимации в тяжелом состоянии.
В группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей.
Всего после драки в полицию доставили более 170 человек. Уголовное дело сперва возбудили по статье о хулиганстве, но затем переквалифицировали на статью об убийстве.
Как заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, сейчас ситуация в Чемодановке спокойная. Он также пообещал, что все виновные будут наказаны, и призвал местных жителей не поддаваться на провокации и пользоваться информацией только из достоверных источников.
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Массовая драка в Пензенской областиПензенская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Через цыган и гасторбайтеров из Средней Азии, идёт много наркотиков. Все жители в России это знают. Власть или не реагирует на это, или очень вяло реагирует. Народ ведь там может и с вилами пойти отстаивая свои семьи, если ничего не будет делаться.
15 июня, 13:40
Арсений Понфиленко
7400104
То есть пока не случилась драка, власти внимания на цыганский беспредел не обращали? А теперь посадят всех - и кто спровоцировал конфликт, и кто поддался на провокацию, не стерпел? Это так по-нашему...
15 июня, 13:42
Руслан Тлеуж
6500003
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