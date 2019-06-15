Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной службе российского казачества" в части определения порядка согласования и утверждения уставов и атаманов казачьих обществ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в документе.