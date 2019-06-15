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РИА Новости

Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКазаки
Казаки
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Казаки. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, предполагающий наделение президента РФ правом назначать и освобождать от должности атамана Всероссийского казачьего общества, соответствующе решение опубликовано на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что законопроектом предлагается наделить президента РФ полномочиями определять порядок согласования и утверждения уставов казачьих обществ, атаманов войсковых казачьих обществ, назначения и освобождения от должности атамана Всероссийского казачьего общества.
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Кроме того, предлагалось наделить ФАДН РФ правом определять порядок утверждения атаманов казачьих обществ (кроме войсковых и всероссийского), создаваемых или действующих в пределах территории, на которой осуществляет свою деятельность другое казачье общество.
Законопроект был рассмотрен и одобрен 27 мая на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной службе российского казачества" в части определения порядка согласования и утверждения уставов и атаманов казачьих обществ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в документе.
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