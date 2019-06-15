Французский сенатор отметил роль России в решении мировых кризисов

ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Никакой мировой кризис не может быть решен без участия России, поэтому Франция отдаёт предпочтение диалогу с РФ, сказал глава комиссии сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон после встречи с российскими сенаторами.

В субботу в Париже председатель сената Франции Жерар Ларше встретился с первым зампредседателя Совета Федерации Николаем Фёдоровым и зампредом комитета СФ по иностранным делам Владимиром Лукиным.

"Всем известно, что думаю по поводу санкций ... Я думаю, что всегда лучше говорить, чем игнорировать друг друга. Мы можем иметь разные точки зрения, но если мы говорим, мы можем сблизиться", - заявил Ларше журналистам по итогам встречи, отметив, что был рад принимать российских коллег.

Он указал на особый характер отношений между сенатом Франции и Советом Федерации РФ. Ларше также отметил готовность продолжить работу и посетить Россию. По словам Камбона, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества России и Франции.

"Как сказал президент (сената) Ларше, мы достаточно сдержаны. Конечно, мы солидарны с решениями Европы. Но мы пытаемся ослабить давление санкций, считаем, что диалог мог бы заменить санкции", - сказал Камбон, который также участвовал в мероприятии.

"Надо позволить быть точкам расхождения, но я думаю, что дискуссии и диалог всегда открывают больше путей для мира. И я напомнил, что по всем большим международным досье мы не можем обойтись без участия России. Никакой мировой кризис не может быть разрешён без участия России. Поэтому Франция предпочитает диалог с Россией", - сказал Камбон.

Он также рассказал о подготовке нового совместного доклада сената Франции и Совета Федерации, который, как предполагается, будет обнародован в начале 2020 года.

В конце встречи российские сенаторы оставили запись в гостевой книге. "Очень приятно обменяться новыми идеями с давними друзьями", - написал Фёдоров.