Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T12:15Z
https://ria.ru/20190615/1555595559.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151727/34/1517273474_0:104:2048:1256_1036x0_80_0_0_9eadae360a204be2d3c3a793a0054109.jpg
РИА Новости

Французский сенатор отметил роль России в решении мировых кризисов

Вчера, 12:15
809
© РИА Новости / Павел Пасечник / Перейти в фотобанкПариж
Париж
© РИА Новости / Павел Пасечник
Перейти в фотобанк
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Никакой мировой кризис не может быть решен без участия России, поэтому Франция отдаёт предпочтение диалогу с РФ, сказал глава комиссии сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон после встречи с российскими сенаторами.
В субботу в Париже председатель сената Франции Жерар Ларше встретился с первым зампредседателя Совета Федерации Николаем Фёдоровым и зампредом комитета СФ по иностранным делам Владимиром Лукиным.

"Всем известно, что думаю по поводу санкций ... Я думаю, что всегда лучше говорить, чем игнорировать друг друга. Мы можем иметь разные точки зрения, но если мы говорим, мы можем сблизиться", - заявил Ларше журналистам по итогам встречи, отметив, что был рад принимать российских коллег.

Он указал на особый характер отношений между сенатом Франции и Советом Федерации РФ. Ларше также отметил готовность продолжить работу и посетить Россию. По словам Камбона, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества России и Франции.
"Как сказал президент (сената) Ларше, мы достаточно сдержаны. Конечно, мы солидарны с решениями Европы. Но мы пытаемся ослабить давление санкций, считаем, что диалог мог бы заменить санкции", - сказал Камбон, который также участвовал в мероприятии.
"Надо позволить быть точкам расхождения, но я думаю, что дискуссии и диалог всегда открывают больше путей для мира. И я напомнил, что по всем большим международным досье мы не можем обойтись без участия России. Никакой мировой кризис не может быть разрешён без участия России. Поэтому Франция предпочитает диалог с Россией", - сказал Камбон.
Он также рассказал о подготовке нового совместного доклада сената Франции и Совета Федерации, который, как предполагается, будет обнародован в начале 2020 года.
В конце встречи российские сенаторы оставили запись в гостевой книге. "Очень приятно обменяться новыми идеями с давними друзьями", - написал Фёдоров.
Французские и российские парламентарии обменялись подарками. Ларше вручил российским коллегам вино из региона Шабли. Фёдоров и Лукин преподнесли кофейный набор с символикой Совета Федерации.
Запуск ракеты Калибр с малого ракетного корабля Град Свияжск
30 апреля, 08:00
Россия не вышла из мировой гонки вооружений. Она ее просто выиграла
1520000
Обсудить 0
ФранцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
Лента
новостей
Вид на порт в Анталье
Российские туристы пострадали в ДТП в Турции
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала "Чернобыль"
Выступление кабаре-дуэта Академия
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономики
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
Берег острова Шикотан со стороны Южно-Курильского пролива. Архивное фото
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню мира в Чеченской Республике, в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. 16 апреля 2019
Кадыров: за инцидентом на границе с Дагестаном стоят "отдельные личности"
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Медведчук рассказал "самый страшный" факт о Зеленском
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
На месте ДТП в Воронежской области, 15.06.2019
В ДТП под Воронежем погибли восемь человек
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния