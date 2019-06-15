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РИА Новости

Лидеры СВМДА призвали помочь Афганистану в борьбе с наркотрафиком

Вчера, 12:09
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© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский в Кабуле
Полицейский в Кабуле
© AP Photo / Massoud Hossaini
Полицейский в Кабуле. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Страны Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) призывают мировое сообщество помочь Афганистану в борьбе с наркоторговлей, говорится в декларации по итогам пятого саммита СВМДА.
"Необходимо, чтобы международное сообщество оказывало Афганистану помощь в борьбе с производством и контрабандой наркотиков и продвижении альтернативных возможностей получения средств к существованию, а также принимало необходимые меры для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, а также их потреблением и спросом на них по всему миру", - отмечается в документе.
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Также отмечается, что процесс мира и примирения в Афганистане должен быть всеохватывающим, ведомым афганцами и принадлежащим афганцам.
"Мы признаем, что терроризм, экстремизм и незаконный оборот наркотиков представляют серьезную угрозу безопасности и стабильности Афганистана, региона и остального мира. Мы призываем все государства-участники совместно бороться с терроризмом, экстремизмом, а также незаконным производством наркотиков в Афганистане, которое обеспечивает финансовую базу для местных и международных террористов", - говорится в заявлении.
Кроме того, участники совещания призвали государства разработать комплексную стратегию борьбы с терроризмом. В числе способов - устранение условий для распространения терроризма, перекрытие каналов финансирования, пресечение вербовочной деятельности и трансграничного перемещения террористов, противодействие экстремизму, радикализации и распространению террористической идеологии, противодействия использованию интернета в террористических целях и ликвидации мест, которые используются как убежища террористов.
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