Правительство одобрило проект о развитии авиапарка гражданских самолетов

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, предполагающий создание условий для развития авиапарка российских гражданских воздушных судов на территории Калининградской области и Приморского края, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

Ранее кабмин сообщал, что законопроект позволит создать дополнительные условия, способствующие редомициляции компаний в специальные административные районы на территориях Калининградской области и Приморского края и будет способствовать созданию условий для развития авиапарка гражданских воздушных судов в России.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 10 июня на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности, 13 июня - на заседании правительства.