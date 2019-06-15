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РИА Новости

Правительство одобрило проект о развитии авиапарка гражданских самолетов

Вчера, 12:08
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет в международном аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, предполагающий создание условий для развития авиапарка российских гражданских воздушных судов на территории Калининградской области и Приморского края, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
Ранее кабмин сообщал, что законопроект позволит создать дополнительные условия, способствующие редомициляции компаний в специальные административные районы на территориях Калининградской области и Приморского края и будет способствовать созданию условий для развития авиапарка гражданских воздушных судов в России.
Законопроект был рассмотрен и одобрен 10 июня на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности, 13 июня - на заседании правительства.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в документе.
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