В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области сорванный сильным ветром лист кровли упал на проходящий пассажирский поезд, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Инцидент произошел накануне. Мощный циклон в Москве, Подмосковье и Смоленской области сопровождался сильными дождями, грозами и усилением ветра до 20 метров в секунду.

По словам собеседника агентства, сильные порывы ветра повредили кровлю здания багажного отделения на станции Вязьма. Повреждение составило 400 квадратных метров. Один из сорванных листов упал на двигавшийся пассажирский поезд № 27 Москва — Брест.