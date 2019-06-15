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РИА Новости

В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд

Вчера, 11:58
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области сорванный сильным ветром лист кровли упал на проходящий пассажирский поезд, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Инцидент произошел накануне. Мощный циклон в Москве, Подмосковье и Смоленской области сопровождался сильными дождями, грозами и усилением ветра до 20 метров в секунду.
По словам собеседника агентства, сильные порывы ветра повредили кровлю здания багажного отделения на станции Вязьма. Повреждение составило 400 квадратных метров. Один из сорванных листов упал на двигавшийся пассажирский поезд № 27 Москва — Брест.
Задержка в движении составила 26 минут.
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