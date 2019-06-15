Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве

ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Торговое представительство России в Китае в субботу подписало с китайской Ерес (дочерняя компания Sinopec) меморандум о сотрудничестве по электронной торговле, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Подписание состоялось в рамках VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

"Ключевым в данном вопросе является то, что Epec – это компания, которая действует в области электронной коммерции, и мы как торговое представительство уже в течение продолжительного времени последовательно выступаем за то, что китайские каналы электронной коммерции - это хорошая возможность для увеличение взаимного товарооборота", - сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин, комментируя подписание соглашения.

Он пояснил, что если зайти на сайт торгового представительства, то можно увидеть баннер Epec, пройдя по этому баннеру, российский экспортер уже может получить возможность оформить доставку своей продукции.

"Мы будет развивать этот формат взаимодействия дальше. Epec – это только первое соглашение, но не надо останавливаться. Наша задача состоит в том, чтобы российские продукты питания и сельхозпродукция также шли по электронным каналам", - отметил Инюшин.