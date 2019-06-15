Германия повысит расходы на оборону

БЕРЛИН, 15 июн — РИА Новости. Германия увеличит расходы на оборону в следующем году, заявила федеральный канцлер Ангела Меркель, выступая по случаю дня национальных Вооруженных сил.

"Хорошо, что на протяжении нескольких лет мы увеличили бюджет для нашей безопасности, для нашего бундесвера, и мы снова сделаем это в следующем году", — приводит ее слова правительственный сайт.

Меркель добавила, что увеличение расходов на оборону играет положительную роль, "чтобы обеспечить безопасности территории Германии и одновременно мира за рубежом".

В 2014 году страны НАТО приняли обязательство повысить расходы на оборону до двух процентов от ВВП. На выполнении этого решения особенно настаивает президент США Дональд Трамп, который в противном случае угрожает сократить американское участие в общих программах по обеспечению безопасности членов альянса.

Меркель со своей стороны заявляла, что Германия будет повышать военные расходы постепенно, чтобы достигнуть показателя в два процента от ВВП в течение десяти лет.

При этом Вашингтон не раз призывал Берлин активнее действовать в этом направлении. Как заявлял посол США в Германии Ричард Гренелл в феврале, немецкие власти все еще не представили "убедительный план, который обеспечивает путь к двухпроцентной цели", а госсекретарь Майкл Помпео в начале июня потребовал, чтобы Германия увеличала оборонные расходы, так как НАТО — важный инструмент "в деле устрашения России".