Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T11:20Z
https://ria.ru/20190615/1555594615.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией

Вчера, 11:20
337
БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Ливан знает о желании Сирии на определение морских границ и Россия может выступить в этом посредником, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Ливана Ильяс Бусааб.
"Мы располагаем информацией о том, что Сирия хочет распределить морские границы с Ливаном. Россия находится в этом регионе и конкретно на этих границах. И она имеет свои экономические интересы в этом", - сказал Бусааб.
Министр обороны пояснил, что российская компания "Новатэк" выиграла тендер наряду с другими нефтяными компаниями на разработку и добычу нефти и газа в территориальных водах Ливана, эта же компания имеет долю в блоках, расположенных в территориальных водах Сирии.
"Исходя из этого, у этой компании есть интерес в разграничении морских границ и исходя из этого Россия может сыграть положительную роль в данном процессе", - сказал Бусааб.
Израильский дрон. Архивное фото
14 апреля, 01:28
Ливан обвинил Израиль во вторжении в свое морское и воздушное пространство
801013
Обсудить 0
СирияРоссияЛиванВ мире
Рекомендуем
Ливан готов взаимодействовать с Россией в сфере военного сотрудничества
РИА
Новости
Ливан намерен отстаивать свои территории при определении границ с Израилем
В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
Граница Израиля с Ливаном
Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
Лента
новостей
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019
Катар готов увеличить взаимодействие с Россией в инвестиционной сфере
Президент Ирана Хасан Роухани
Ближний Восток стал одним из самых кризисных регионов мира, заявил Роухани
Канцлер Германии Ангела Меркель с солдатами Бундесвера
Германия повысит расходы на оборону
Лагерь беженцев в Ираке
В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
СБУ заявила о блокировке контрабанды топлива в Луганскую область из России
Берег острова Шикотан со стороны Южно-Курильского пролива. Архивное фото
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Эльвира Набиуллина
Набиуллина: банки ряда стран хотят подключиться к российскому аналогу SWIFT
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фали
В Эр-Рияде призвали жестко ответить на угрозу поставкам энергоносителей
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани упрекнул членов СВПД в "несущественной поддержке"
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал ситуацию в Молдавии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния