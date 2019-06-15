Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.

"В понедельник будет контрольная гастроскопия. Струп сошел практически со всех ожогов, которые занимали где-то 20 процентов поверхности желудка, сейчас же остались только две маленькие точечки, которые к понедельнику сойдут. Если под ними ничего нет, то к понедельнику врачи будут декларировать, что никакой опасности для жизни нет, и отца переведут в обычную палату либо, может, мы его домой заберем", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на следующей неделе рассматривает вариант с отправкой Алибасова на восстановление в Казахстан — такое предложение, по его словам, поступило по "высокопоставленным каналам".

"Там в горной местности воздух хороший, ему отдельное шале в горах должны предоставить. Выбор стоял между Германией еще, но в Казахстане лечение отнюдь не хуже", — считает Алибасов-младший.

Он пояснил, что в Москве лечению мешало бы слишком большое количество посетителей.

"И это в реанимацию проникнуть трудно, а что будет в обычной палате, его ж просто достанут", — заключил сын продюсера.