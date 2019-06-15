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РИА Новости

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Вчера, 11:18
192358
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бари Алибасов в своей квартире. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.
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"В понедельник будет контрольная гастроскопия. Струп сошел практически со всех ожогов, которые занимали где-то 20 процентов поверхности желудка, сейчас же остались только две маленькие точечки, которые к понедельнику сойдут. Если под ними ничего нет, то к понедельнику врачи будут декларировать, что никакой опасности для жизни нет, и отца переведут в обычную палату либо, может, мы его домой заберем", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на следующей неделе рассматривает вариант с отправкой Алибасова на восстановление в Казахстан — такое предложение, по его словам, поступило по "высокопоставленным каналам".
"Там в горной местности воздух хороший, ему отдельное шале в горах должны предоставить. Выбор стоял между Германией еще, но в Казахстане лечение отнюдь не хуже", — считает Алибасов-младший.
Он пояснил, что в Москве лечению мешало бы слишком большое количество посетителей.
"И это в реанимацию проникнуть трудно, а что будет в обычной палате, его ж просто достанут", — заключил сын продюсера.
Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна.
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Популярные комментарии
Нет, хочу чтобы вы читали про шоубиз. Придется читать, ничего не поделаешь
15 июня, 12:15
иигорь
51000113
Вот это человечище! Хлопнул стакан "Крота", поспал - и как ни в чем ни бывало себя чувствует, хоть сейчас на лечение в Казахстан!
15 июня, 15:19
Naum Vygodsky
1330000
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