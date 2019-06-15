Украинские силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Женщина у жилого дома в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавшего в результате ночного обстрела. Архивное фото

Женщина у жилого дома в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавшего в результате ночного обстрела

ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получили два мирных жителя, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 14 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 18 раз ... ранение получили два мирных жителя", - сказал представитель ведомства.