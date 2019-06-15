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РИА Новости

Украинские силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 11:08
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖенщина у жилого дома в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавшего в результате ночного обстрела
Женщина у жилого дома в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавшего в результате ночного обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Женщина у жилого дома в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавшего в результате ночного обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получили два мирных жителя, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 14 нарушениях режима прекращения огня.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Вчера, 08:21
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"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 18 раз ... ранение получили два мирных жителя", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 107 мин и снарядов. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 12 населенных пунктов республики.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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