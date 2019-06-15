Украинские силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получили два мирных жителя, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 14 нарушениях режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 18 раз ... ранение получили два мирных жителя", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 107 мин и снарядов. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 12 населенных пунктов республики.