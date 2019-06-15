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РИА Новости

Ливан готов взаимодействовать с Россией в сфере военного сотрудничества

Вчера, 11:04
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БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Ливан открыт для любых предложений России в области военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Ливана Ильяс Бусааб.
"Я отправлюсь в Москву и буду полностью открыт, чтобы ознакомиться с тем, что предложит российская сторона в рамках сотрудничества. В том числе, в области помощи. Ничто не препятствует этому. Но подобные решения остаются зависимы от решений, которые будут озвучены кабинету министров и на основании которых они примут подходящее решение", - сказал Бусааб.
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По словам министра, ожидается продолжение переговоров по общим вопросам в рамках взаимных интересов России и Ливана.
Отвечая на вопрос о целях поездки делегации военного ведомства Ливана в Москву в текущем месяце Бусааб ответил, что "визит состоится по приглашению министерства обороны РФ в рамках организации военной выставки в конце текущего года. И это естественно, что мы будем принимать участие и встречи будут проходить по данной теме".
Говоря о возможном давлении со стороны США на Ливан в связи с переговорами Москвы и Бейрута по ВТС, министр пояснил, что давления нет.
"Что делает Ливан более лояльным к получению оружия от США, это их поставки в виде помощи, а не покупая их, они не оплачиваются. Другая техника из числа артиллерии и танков российского производства, приобретается за деньги по сей день", - добавил министр обороны.
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