Ливан готов взаимодействовать с Россией в сфере военного сотрудничества

БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Ливан открыт для любых предложений России в области военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Ливана Ильяс Бусааб.

"Я отправлюсь в Москву и буду полностью открыт, чтобы ознакомиться с тем, что предложит российская сторона в рамках сотрудничества. В том числе, в области помощи. Ничто не препятствует этому. Но подобные решения остаются зависимы от решений, которые будут озвучены кабинету министров и на основании которых они примут подходящее решение", - сказал Бусааб.

По словам министра, ожидается продолжение переговоров по общим вопросам в рамках взаимных интересов России и Ливана.

Отвечая на вопрос о целях поездки делегации военного ведомства Ливана в Москву в текущем месяце Бусааб ответил, что "визит состоится по приглашению министерства обороны РФ в рамках организации военной выставки в конце текущего года. И это естественно, что мы будем принимать участие и встречи будут проходить по данной теме".

Говоря о возможном давлении со стороны США на Ливан в связи с переговорами Москвы и Бейрута по ВТС, министр пояснил, что давления нет.