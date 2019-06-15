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РИА Новости

Титов: Китаю и России надо создавать условия для работы компаний двух стран

Вчера, 10:59
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото
ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Свыше пяти тысяч компаний, в которых учредителями выступают граждане или компании КНР, зарегистрировано в РФ, Китаю и России следует активнее создавать оптимальные условия для взаимодействия малых и средних компаний двух стран, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках V российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса.
"Нет ничего важнее для развития экономических отношений России и Китая, чем развитие контактов и совместных проектов между малыми и средними предпринимателями наших двух стран, и сегодня их очень немало", - заявил Титов.
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Он сообщил, что "только в России сегодня зарегистрировано более 5 тысяч компаний, в которых учредителями выступают или китайские компании, или китайские граждане, все больше компаний и российских предпринимателей регистрируются и начинают вести свою деятельность в Китае".
"Наша общая задача - создать оптимальные условия для взаимодействия малых и средних компаний двух стран. Мы должны способствовать снятию межгосударственных рыночных и административных барьеров, обеспечить доступ к финансовым ресурсам и инвестициям, трансферу технологий, защите интеллектуальной собственности и многое другое", - добавил Титов.
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