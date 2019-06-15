Титов: Китаю и России надо создавать условия для работы компаний двух стран

ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Свыше пяти тысяч компаний, в которых учредителями выступают граждане или компании КНР, зарегистрировано в РФ, Китаю и России следует активнее создавать оптимальные условия для взаимодействия малых и средних компаний двух стран, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках V российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса.

"Нет ничего важнее для развития экономических отношений России и Китая, чем развитие контактов и совместных проектов между малыми и средними предпринимателями наших двух стран, и сегодня их очень немало", - заявил Титов.

Он сообщил, что "только в России сегодня зарегистрировано более 5 тысяч компаний, в которых учредителями выступают или китайские компании, или китайские граждане, все больше компаний и российских предпринимателей регистрируются и начинают вести свою деятельность в Китае".