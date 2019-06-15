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РИА Новости

Бахрейн призвал воздержаться от мер, которые могут дестабилизировать регион

Вчера, 10:56
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© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкСтолица Бахрейна
Столица Бахрейна
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Столица Бахрейна. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Необходимо воздерживаться от мер, которые могут подорвать доверие на основных транспортных и энергетических маршрутах азиатского региона, заявил министр финансов иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"Международное сообщество должно взять на себя обязательство гарантировать безопасность транспорта, морских и наземных путей в этом регионе для того, чтобы процветала региональная и мировая экономика. Кроме того, страны должны воздержаться от мер, которые могут подорвать доверие на основных энергетических маршрутах и дестабилизировать наш регион и мир", - отметил он.
СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии, восемь стран и пять международных организаций входят в Форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира организации находится в Астане. Таджикистан председательствует в организации в 2019-2020 годах.
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