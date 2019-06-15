Бахрейн призвал воздержаться от мер, которые могут дестабилизировать регион

ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Необходимо воздерживаться от мер, которые могут подорвать доверие на основных транспортных и энергетических маршрутах азиатского региона, заявил министр финансов иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Международное сообщество должно взять на себя обязательство гарантировать безопасность транспорта, морских и наземных путей в этом регионе для того, чтобы процветала региональная и мировая экономика. Кроме того, страны должны воздержаться от мер, которые могут подорвать доверие на основных энергетических маршрутах и дестабилизировать наш регион и мир", - отметил он.