В Ботсване слон насмерть затоптал стрелявшего в него фермера

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Слон затоптал насмерть 67-летнего фермера на северо-востоке Ботсваны в пятницу, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на сотрудника полицейского участка Дукви Азхани Мококомани (Azhani Mokokomani).
Инцидент произошел на скотоводческой ферме рядом с деревней Дукви, которая расположена примерно в 530 километрах к северо-востоку от столицы Ботсваны Габороне.
Мококомани уточнил, что слон забрел на участок фермера. Местный житель начал стрельбу по животному и разозлил его, что и привело к инциденту.
7 мая, 16:36В Малави слон убил британского солдата