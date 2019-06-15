В Ботсване слон насмерть затоптал стрелявшего в него фермера

Инцидент произошел на скотоводческой ферме рядом с деревней Дукви, которая расположена примерно в 530 километрах к северо-востоку от столицы Ботсваны Габороне.

Мококомани уточнил, что слон забрел на участок фермера. Местный житель начал стрельбу по животному и разозлил его, что и привело к инциденту.