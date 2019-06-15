Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Московские полицейские задержали актера Александра Гайдуляна во время профилактического рейда на Хохловской площади.

Как рассказал сам артист в Instagram , инцидент произошел из-за жалобы одного из активистов, который обвинил Гайдуляна в нарушении общественного порядка.

"Ничего плохого не делал. Меня задержали, провели беседу и выпустили. Сказали, что я матерился, но я не матерился", — заявил Гайдулян.