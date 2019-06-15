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РИА Новости

Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы

Вчера, 10:45
248342
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Андрей Гайдулян
Актер Андрей Гайдулян
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Московские полицейские задержали актера Александра Гайдуляна во время профилактического рейда на Хохловской площади.
Как рассказал сам артист в Instagram, инцидент произошел из-за жалобы одного из активистов, который обвинил Гайдуляна в нарушении общественного порядка.
"Ничего плохого не делал. Меня задержали, провели беседу и выпустили. Сказали, что я матерился, но я не матерился", — заявил Гайдулян.
Актер пояснил, что не имеет претензий к сотрудникам правоохранительных органов, однако выразил недоумение из-за того, что полиция "поверила на слово" активисту и стала выяснять подробности только после задержания.
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Происшествия
Популярные комментарии
Слово "активисты" покоробило... Может, не надо у нас активистов, по щелчку пальцев которых правоохранители хватают без разбору? Пример соседней страны очень уж нагляден...
15 июня, 12:22
Тутун Хумун
6020114
а также блогеры и правозащитники))))
15 июня, 14:37
Юрий Александрович
1741000
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