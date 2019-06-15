Козак заявил о победе благоразумия над "авантюрными действиями" в Молдавии

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак выразил надежду, что сформированной парламентской коалиции и новому правительству Молдавии хватит политической мудрости и выдержки для оздоровления политической ситуации в стране, а также заявил о победе благоразумия над "авантюрными" действиями прежних властей Молдавии.
Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу сообщила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране, но задача "получения власти легальным путем" ляжет на плечи депутатов парламентского большинства.
"Конечно же, вызывает удовлетворение, что благоразумие взяло верх над безумными и авантюрными действиями прежнего режима", - сказал Козак журналистам.
Он выразил надежду на то, что сформированной парламентской коалиции и новому правительству Молдовы "и в дальнейшем хватит политической мудрости и выдержки, чтобы завершить демонтаж криминального режима и оздоровить политическую ситуацию в стране".
"Это позволит в будущем через прозрачные, предсказуемые, вызывающие доверие политические институты цивилизованно разрешать политические разногласия на основе реального волеизъявления граждан", - добавил Козак.
Он также отметил важность того, что в сложившейся ситуации Россия, Евросоюз и США заняли единую позицию по поддержке демократического процесса в Молдове. "Это яркий пример, что по базовым ценностям у нас больше общего, чем разногласий", - уверен Козак.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
14 июня, 20:00Общего противника больше нет. Новый поворот ситуации в МолдавииДемпартия Молдавии объявила, что сформированное ею правительство уходит в отставку, президент Игорь Додон поздравил страну с этой "символической" победой. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.