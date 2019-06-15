Козак заявил о победе благоразумия над "авантюрными действиями" в Молдавии

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак выразил надежду, что сформированной парламентской коалиции и новому правительству Молдавии хватит политической мудрости и выдержки для оздоровления политической ситуации в стране, а также заявил о победе благоразумия над "авантюрными" действиями прежних властей Молдавии.

Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу сообщила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране, но задача "получения власти легальным путем" ляжет на плечи депутатов парламентского большинства.

"Конечно же, вызывает удовлетворение, что благоразумие взяло верх над безумными и авантюрными действиями прежнего режима", - сказал Козак журналистам.

Он выразил надежду на то, что сформированной парламентской коалиции и новому правительству Молдовы "и в дальнейшем хватит политической мудрости и выдержки, чтобы завершить демонтаж криминального режима и оздоровить политическую ситуацию в стране".

"Это позволит в будущем через прозрачные, предсказуемые, вызывающие доверие политические институты цивилизованно разрешать политические разногласия на основе реального волеизъявления граждан", - добавил Козак.

Он также отметил важность того, что в сложившейся ситуации Россия, Евросоюз и США заняли единую позицию по поддержке демократического процесса в Молдове. "Это яркий пример, что по базовым ценностям у нас больше общего, чем разногласий", - уверен Козак.