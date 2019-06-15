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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Правительство Молдавии Майи Санду приступило к работе

Вчера, 10:35
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПремьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Кабинет министров Майи Санду этим утром собрался на первое заседание в здании правительства Молдавии, которое до этого было заблокировано сторонниками Демпартии.
Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, об этом сообщил на брифинге вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь.
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"Сегодня на заседании почти все министры, кроме Николая Попеску — министр иностранных дел находится в командировке. Мы рады, что все завершилось таким мирным образом", - сообщила Санду журналистам в субботу утром у здания правительства.
От палаток сторонников Демпартии, которые почти неделю блокировали доступ в здание правительства, не осталось и следа, поэтому члены нового кабинета министров вошли внутрь через центральный вход. Повестка заседания не оглашалась, но после него Санду обещала сообщить журналистам принятые решения.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Политический кризис в МолдавииМайя СандуМолдавияВ мире
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