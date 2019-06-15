Правительство Молдавии Майи Санду приступило к работе

Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе. Архивное фото

Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Кабинет министров Майи Санду этим утром собрался на первое заседание в здании правительства Молдавии, которое до этого было заблокировано сторонниками Демпартии.

Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, об этом сообщил на брифинге вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь.

"Сегодня на заседании почти все министры, кроме Николая Попеску — министр иностранных дел находится в командировке. Мы рады, что все завершилось таким мирным образом", - сообщила Санду журналистам в субботу утром у здания правительства.

От палаток сторонников Демпартии, которые почти неделю блокировали доступ в здание правительства, не осталось и следа, поэтому члены нового кабинета министров вошли внутрь через центральный вход. Повестка заседания не оглашалась, но после него Санду обещала сообщить журналистам принятые решения.