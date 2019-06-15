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РИА Новости

Поставки вина из России в Китай сдерживаются пошлинами, заявил Титов

Вчера, 10:33
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© Екатерина ЛызловБорис Титов, Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей
Борис Титов, Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей
© Екатерина Лызлов
Борис Титов, Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей. Архивное фото
ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Наращивание экспорта российской винодельческой продукции в Китай сдерживается ввозными пошлинами при том, что другие страны пользуются правом беспошлинного ввоза, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках V российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса.
"Как председатель союза виноградарей и виноделов России, я тоже не могу не сказать о некоторых проблемах. Прежде всего, сегодня виноделие очень активно развивается и в России, а Китай стал вторым по величине рынком потребления виноградных вин. Наши поставки в Китай сдерживаются тем, что пока по-прежнему существуют пошлины на поставки российского вина, в то время как наши основные конкуренты – чилийские, аргентинские, австралийские вина пользуются беспошлинным ввозом на территорию Китая", - заявил Титов.
Он отметил, что российская сторона "хотела бы обратить на это внимание китайского правительства".
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на сессии Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов в рамках ПМЭФ-2019
Вчера, 10:30
Титов выступил на российско-китайском деловом форуме
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