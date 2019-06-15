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РИА Новости

Рахмон рассказал об угрозах безопасности в регионе и мире

Вчера, 10:32
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 15 июн – РИА новости, Лидия Исамова. Растущая угроза терроризма и экстремизма, организованной транснациональной преступности, незаконного оборота наркотиков и киберпреступности уже угрожает региональной и международной безопасности, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"Растущая угроза терроризма и экстремизма, организованной транснациональной преступности, незаконного оборота наркотиков и киберпреступности уже угрожает региональной и международной безопасности, борьба с этими угрозами требует от всех государств-членов принятия срочных мер" - сказал он.
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По словам Рахмона, в течение прошедшего года Таджикистан тесно сотрудничал с ООН и другими международными партнерами и провел ряд важных конференций высокого уровня, посвященных укреплению регионального и международного сотрудничества в борьбе с этими глобальными угрозами и источниками их финансирования.
"Эффективные меры противодействия этим угрозам и требованиям требуют осуществления всеобъемлющих мер по улучшению социальных аспектов наших сообществ, включая сокращение бедности и безработицу", - сказал он.
Президент отметил, что ситуация в соседнем Афганистане также вызывает серьезную обеспокоенность.
"Принятие эффективных мер и дальнейшая координация усилий международного сообщества… могут способствовать урегулированию ситуации в Афганистане. В этой связи вклад Афганистана в процесс региональной интеграции в рамках пятимерных консультаций может сыграть важную роль", -отметил он.
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