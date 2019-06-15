Рахмон рассказал об угрозах безопасности в регионе и мире

ДУШАНБЕ, 15 июн – РИА новости, Лидия Исамова. Растущая угроза терроризма и экстремизма, организованной транснациональной преступности, незаконного оборота наркотиков и киберпреступности уже угрожает региональной и международной безопасности, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Растущая угроза терроризма и экстремизма, организованной транснациональной преступности, незаконного оборота наркотиков и киберпреступности уже угрожает региональной и международной безопасности, борьба с этими угрозами требует от всех государств-членов принятия срочных мер" - сказал он.

По словам Рахмона, в течение прошедшего года Таджикистан тесно сотрудничал с ООН и другими международными партнерами и провел ряд важных конференций высокого уровня, посвященных укреплению регионального и международного сотрудничества в борьбе с этими глобальными угрозами и источниками их финансирования.

"Эффективные меры противодействия этим угрозам и требованиям требуют осуществления всеобъемлющих мер по улучшению социальных аспектов наших сообществ, включая сокращение бедности и безработицу", - сказал он.

Президент отметил, что ситуация в соседнем Афганистане также вызывает серьезную обеспокоенность.