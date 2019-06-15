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РИА Новости

Титов выступил на российско-китайском деловом форуме

Вчера, 10:30
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на сессии "Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов" в рамках ПМЭФ-2019
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на сессии Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Россия бы хотела, чтобы Китай снизил барьерные ограничения на российские сельскохозяйственные товары, чтобы нарастить объемы экспорта в КНР этого вида продукции, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Харбине.
"Со стороны китайских партнеров мы бы хотели и рады бы были видеть снижение барьерных ограничений, например, по торговле мясной, молочной и другой сельскохозяйственной продукции", - заявил Титов.
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По его словам, российские производители готовы поставлять в Китай сельскохозяйственную продукцию "в больших объемах".
Форум проходит в рамках VI российско-китайского ЭКСПО.
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