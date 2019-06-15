Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T10:17Z
https://ria.ru/20190615/1555593555.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/113997/12/1139971291_0:0:3116:1753_1036x0_80_0_0_7bcf6683d4060fa9f4d4129a325424c5.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса

Вчера, 10:17
9258
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту "Домодедово"
Пассажиры в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пассажиры в аэропорту "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Роскомнадзор разъясняет, что, согласно общим правилам, за задержку отправления пассажира, за задержку отправления самолета или опоздание прибытия самолета перевозчик уплачивает пассажиру штраф, если не докажет, что задержка или опоздание произошли из-за обстоятельств, не зависящих от перевозчика.
Пассажир в международном терминале аэропорта Толмачево в Новосибирске
27 мая 2018, 00:43
Россияне смогут требовать более высокую компенсацию за задержку авиарейсов
Уточняется, что в случае изменения расписания перевозчик должен проинформировать пассажиров об этом любым доступным способом.
Роскомнадзор также напоминает, что в случае перерыва, задержки, отмены, изменения маршрута по вине перевозчика, он обязан предоставить пассажирам в пунктах отправления и в промежуточных пунктах ряд услуг.
"Предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов, обеспечение напитками при ожидании отправления рейса более двух часов, обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время, размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время, доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы, организация хранения багажа", - говорится в сообщении.
5125120
Обсудить 0
РоскомнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Африканский слон, Кения
В Ботсване слон насмерть затоптал стрелявшего в него фермера
РИА
Новости
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе. Архивное фото
Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании" России в Прибалтике
Лента
новостей
Торт, ваза, мороженое: Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое
Вид на порт в Анталье
Российские туристы пострадали в ДТП в Турции
В Петербурге неизвестные расстреляли полицейский УАЗ
"Все еще на свободе": кто расстрелял сотрудников ОМОНа в Петербурге
Берег острова Шикотан со стороны Южно-Курильского пролива. Архивное фото
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Президент США Дональд Трамп
Америка в ужасе: "Трамп приглашает Россию вмешаться в президентские выборы"
Морской собор в Кронштадте
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Певица Алсу на концерте Песня года
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Северо-Крымский канал. Архивное фото
В Крыму заявили, что водная блокада обернулась для Киева фиаско
Сборка моделей автомобилей Мазда во Владивостоке. Архивное фото
В Приморье начали серийно производить двигатели Mazda для поставок в Японию
Певица MARUV выступает на музыкальной премии Жара Music Awards в Москве
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
Объект компании Укртранснафта
На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел мощный взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния