Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса

"Предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов, обеспечение напитками при ожидании отправления рейса более двух часов, обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время, размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время, доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы, организация хранения багажа", - говорится в сообщении.